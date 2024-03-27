Bitlis'te dere kenarında takma dişi bulundu: 5 gündür aranıyor 5 gündür kayıp olan yaşlı adam jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından aranırken ekipler, kayıp adamın dere kenarında takma dişleri ve ceketi bulunduğu belirtti.

İHA

Bitlis'te 5 gündür kayıp olan yaşlı adamın takma dişi ve ceketi bulundu.

Hizan'a bağlı Görece köyünde ikamet eden Nasır Bülbül'ün ailesi, 21 Mart’ta kendisinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Jandarma Arama ve Kurtarma, Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Hizan Arama ve Kurtarma, Bitlis Arama Kurtarma Derneği ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları devam ediyor

Kadavra köpekleri ve ısıya duyarlı drone kameralar ile 65 yaşındaki Bülbül’ün ceketi ve ceketinin üzerinde bulunan takma dişinin bulunduğu bölgede aramalar devam ediyor.

"Dere kenarında ceketini ve takma dişlerini koyduğunu gördük"

5 gündür yapılan tüm çalışmalara rağmen 65 yaşındaki Nasır Bülbül’e henüz ulaşamadıklarını söyleyen Hizan Arama ve Kurtarma Derneği (HAKUT) Başkanı Şerif Ekinci, “21 Mart’ta bizlere gelen bir telefonda Görece köyünde suya kapılan bir vatandaşımızın olduğu söylendi. Buna istinaden olay yerine vardığımızda yaklaşık 1 kilometrelik alanda tarama yaptığımızda, adamın dere kenarında ceketini, ceketin üzerinde takma dişlerini koyduğunu gördük. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, 21 Mart’tan bugüne kadar yaklaşık 5-6 gündür tüm arama çalışmalarımıza rağmen bulamadık. AFAD, JAK, AKUT, HAKUT dernekleriyle yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)