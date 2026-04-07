Buse Terim aşkını haykırdı: Çok özlüyorum

Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da konuşuluyor.

Mart ayında 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı ile tek celsede boşanan Buse Terim yeni aşka yelken açtı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Buse Terim, sevgilisine olan aşkını ve özlemini dile getirdi.

"SENİ SEVİYORUM"

Geçtiğimzi aylarda yeni bir ilişkiye başlayan 35 yaşındaki Buse Terim, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak yeni aşkını resmen ilan etti. Terim paylaşımına "Seni seviyorum" notunu yazmıştı.

"SENİ HER GÜN"

Her fırsatta sevgilisine olan özlemini dile getiren Buse Terim'den yeni paylaşım geldi. Kızlarının ve sevgilisiyle kendisinin olduğu bir çerçeveyi paylaşan Buse Terim, "Ve seni her gün ve her saniye özlüyorum" notunu yazdı.