Sağlık problemleri yaşıyordu! Bella Hadid yeni pozlarıyla gündem oldu

29 yaşındaki süper model Bella Hadid, kısa süre önce paylaştığı cesur bikini görüntüleriyle gündem olmuştu. Güzel model, şimdi de Milano merkezli denim markası Miss Sixty için gerçekleştirdiği çekimden ilk kareleri takipçileriyle paylaştı.

ALT KISIMDA SABAHLIK VAR

Fotoğrafların birinde süper model, manzaraya bakan bir balkonda poz verirken dantel bralette ile şekillendirilmiş karın kaslarını sergiliyor ve alt kısmına bir sabahlık sarıyor. Güneşin sıcak ışığı altında model, korkuluklara yaslanarak kareleri tamamlıyor.

14 yıldır Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, tedavi sürecinde neredeyse bir yıl boyunca tüm iş tekliflerini geri çevirdiğini açıklamıştı.