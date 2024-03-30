Bitlis'te keklik avlayan 4 kişiye yüklü para cezası Bitlis kırsalında keklik avlayan 4 kişiye toplam 106 bin 135 lira para cezası kesilirken, kafes ve tuzaklama malzemeleri de imha edildi.

AA & Ensonhaber

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis İl Müdürlü ekipler il genelinde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde Tanrıyar Jandarma Komutanlığı’nın yol araması kontrollerinde bir araçta arama yapıldı.

16 keklik avlayan kaçak avcılara 106 bin 135 lira para cezası

Yapılan aramada 16 keklik, 4 adet tahta kafes ve 1 adet kıl tuzak, 2 adet ses cihazı ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şahıs hakkında toplamda 82 bin 135 TL idari para cezası ve 24 bin TL tazminat cezası verildi.

Keklikler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınırken, kafes, tuzak ve ses cihazı imha edildi.