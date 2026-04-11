Real Madrid sahasında puan kaybetti: Girona ile berabere kaldılar

İspanya La Liga'da Real Madrid'den kayıplar devam ediyor! La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, sahasında Girona'yı ağırladı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

ARDA GÜLER OYUNA DAHİL OLDU

Real Madrid, 51. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti. Girona, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle 1-1'i buldu.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid 70, Girona 38 puana yükseldi.

REAL MADRİD SON HAFTALARDA PUAN KAYBI YAŞADI

La Liga'da geçtiğimiz hafta Mallorca'ya deplasmanda kaybeden Real Madrid, son iki haftada 5 puan kaybetti. Maç eksiği bulunan lider Barcelona (76), sahasında ağırlayacağı Espanyol'u mağlup etmesi durumunda Barcelona ile Real Madrid arasındaki puan farkı 9'a yükselecek.

Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında bu kez Alaves'i ağırlayacak. Girona ise sahasında Real Betis'i ağırlayacak.