Bitlis'te tavuk yüklü tır kaza yaptı, koliler etrafa dağıldı

- Bitlis Adilcevaz-Erciş karayolunda, tavuk eti yüklü bir tır devrildi.
- Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
- Tırın taşıdığı tavuklar etrafa dağıldı, tandır evi kullanılmaz hale geldi.
Bitlis Adilcevaz-Erciş karayolunda bir kaza meydana geldi.
Adana'dan Özbekistan'a tavuk eti götüren Cuma Araz yönetimindeki 31 AYG 96 plakalı tırın, virajı alamayıp bir evin tandır evinin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı Araz'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı.
TAVUK ETLERİ ETRAFA DAĞILDI
Kaza sonrası tırın dorsesinde bulunan tavuk etleri etrafa dağılırken, tandır evi kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olay yerine gümrük muhafaza yetkilileri çağrıldı.