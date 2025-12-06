Abone ol: Google News

Bitlis'te tavuk yüklü tır kaza yaptı, koliler etrafa dağıldı

Adilcevaz ilçesinde tavuk eti yüklü tırın devrilmesi soncu tavuk dolu koliler etrafa dağıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 15:04
  • Bitlis Adilcevaz-Erciş karayolunda, tavuk eti yüklü bir tır devrildi.
  • Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
  • Tırın taşıdığı tavuklar etrafa dağıldı, tandır evi kullanılmaz hale geldi.

Bitlis Adilcevaz-Erciş karayolunda bir kaza meydana geldi.

Adana'dan Özbekistan'a tavuk eti götüren Cuma Araz yönetimindeki 31 AYG 96 plakalı tırın, virajı alamayıp bir evin tandır evinin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI 

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Araz'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı.

TAVUK ETLERİ ETRAFA DAĞILDI 

Kaza sonrası tırın dorsesinde bulunan tavuk etleri etrafa dağılırken, tandır evi kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olay yerine gümrük muhafaza yetkilileri çağrıldı.

