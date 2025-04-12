Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, yolculuk yapan yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından, 1 kilo 28 gram Afyon sakızı çıktı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan’da durdurulan yolcu otobüsünden seyahat eden yabancı uyruklu şahsın üzerinde arama yapıldığı ve aralamalar sonucunda ayakkabısından 7 paket halinde uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

"KARARLI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Tatvan'da durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu bir şahıs üzerinde yapılan aramada, şahsın ayakkabı içerisine zulalanmış şekilde 7 parça halinde toplam 1 kilo 28 gram gelen Afyon sakızı ele geçirilmiş, olay ile ilgili 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir.