Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

49 ADRESE BASKIN

Bolu merkezli 18 ilde gerçekleştirilen baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı.

39 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon sonucunda 39 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara el konuldu. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi.