Bolu'da 4 ayrı mahallede bisiklet ve motosiklet hırsızlığı: 1 tutuklama

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi'nde 2, Çıkınlar Mahallesi'nde 1 ve Beşkavaklar Mahallesi'nde 1 olmak üzere toplam 4 ayrı adresten 2 bisiklet ve 2 motosiklet çalındı.

Olayların ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

HIRSIZLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, hırsızlık olaylarının kar maskesi takan S.Ö. ve M.A.Ç. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kısa sürede izlerine ulaşan ekipler, şüphelilerden S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan 2 bisiklet ve 2 motosiklet sahiplerine teslim edilirken, firari durumdaki M.A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.