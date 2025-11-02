Bolu'da açık görüşte kızını darbetti

- Bolu'da, Hakan K. cezaevinde açık görüşte 4 yaşındaki kızını dövdü.
- Küçük kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi ediliyor.
- Olay sonrası Hakan K. tek kişilik hücreye konuldu ve hakkında işlem başlatıldı.
Bolu Kuruçay mevkiinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan Hakan K.’yi, boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti.
Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp, duvara fırlattı.
Küçük kız ağır yaralanırken infaz koruma memurları, Hakan K.’ye müdahale etti.
YOĞUN BAKIMDA
Çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
TEK KİŞİLİK HÜCREYE ALINDI
Tek kişilik hücreye konulan Hakan K. hakkında, cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.