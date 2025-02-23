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İHA

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü Hebirler Mahallesi’nde yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi.

Mehmet A.’ya ait 2 katlı betonarme evin bacasında yangın çıktı.

Bacada çıkan yangın evin üst katındaki odalara sıçradı.

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle alevler tüm evi sardı.

YANGIN UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri edildi.

Vatandaşların da söndürmek için seferber olduğu yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 katlı betonarme ev kullanılamaz hale geldi.