Bolu'da buz tutan yolda kafa kafaya çarpıştılar

İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Büyük Cami Mahallesi'nden TOKİ konutlarına giden güzergahta, Mudurnu Deresi üzerindeki köprüde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Ahmet A. yönetimindeki 33 ADK 652 plakalı minibüs ile Soner K.’nin kullandığı 03 ACK 892 plakalı otomobilin karşı karşıya geldiği kazada, yolun kaygan olması etkili oldu.

ARAÇTAKİLER BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Kaza anında her iki araçta da bulunanlar büyük bir tehlike atlatırken, olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Çarpışmanın ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, köprüde benzer kazaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.