Haberler



3. Sayfa



Bolu'da depoda çıkan yangın 500 bin TL'den fazla zarara yol açtı

Bolu'da depoda çıkan yangın 500 bin TL'den fazla zarara yol açtı Mudurnu ilçesinde depo ve samanlıkta çıkan yangında bin adet saman balyası, sulama tesisatları, su tankeri ve 800 adet sulama borusu kül oldu. Yangın, çevre köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.