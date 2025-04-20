Bolu'da depoda çıkan yangın 500 bin TL'den fazla zarara yol açtı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Ekrem Yılmaz'a ait samanlık ve tarım ekipmanlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler samanlığa ve içindeki ekipmanlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGINDA 800 ADET SULAMA BORUSU KÜLE DÖNDÜ
Yangında yaklaşık bin adet saman balyası, 800 adet sulama borusu, sulama tabancaları, su tankeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, alevlerin hemen yanındaki tohum ekme makineleri köylülerin çabasıyla alevlerden kurtarıldı.
"ÇOK MALZEME YANDI"
Olay sonrası konuşan Ekrem Yılmaz, "Zayiat çok. Çok malzeme yandı" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Yangın sebebiyle yaşanan zararın 500 bin liradan fazla olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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