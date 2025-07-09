Bolu'da hafif ticari araç önce geyiğe sonra kamyona çarptı: 1 ölü

Bursa'nın Mudurnu ilçesinde bir anda yola çıkan davetsiz misafir, kazayı da beraberinde getirdi.
Olay, Mudurnu-Akyazı kara yolunda Karacakaya köyü yol ayrımında yaşandı.
YOLA ANİDEN GEYİK ÇIKTI
Erol Yerlikaya yönetimindeki hafif ticari araç, çalıştığı iş yerine seyir halindeyken yola aniden çıkan geyiğe çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, karşı yönden gelen ve canlı tavuk taşıyan Fatih Kılıç idaresindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
HEM GEYİK HEMDE SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Kaza sonrası hafif ticari aracın motoru yol ortasına savrulurken, geyik olay yerinde telef oldu.
Hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Erol Yerlikaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALI KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE
Tavuk yüklü kamyonun sürücüsü Fatih Kılıç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Hayatını kaybeden Erol Yerlikaya’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.