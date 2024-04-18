Bolu'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

İHA
Bolu merkez Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyreden Savaş K. yönetimindeki motosiklet, ara caddeden kavşağa giren Emirhan M. idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Savaş K. hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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