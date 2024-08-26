Bolu'da oğluyla kavga eden çocuğu arabasıyla ezdi Gerede'de seyir halindeyken oğlu ile kavga eden 12 yaşındaki çocuğu gören anne, hızlanarak aracıyla çocuğu ezdi. O korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Bolu'da çocukların kavgasına dahil olan annenin yaptığı, görenlerin kanını dondurdu.

Gerede ilçesinde seyir halinde olan G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinden geçtiği sırada arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'yi otomobiliyle ezdi.

GÖZ GÖRE GÖRE KÜÇÜK ÇOCUĞU EZDİ

Kadın göz göre göre çocuğun üstüne aracı sürerken S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu.

Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAVGA EDEN ÇOCUKLARDAN BİRİ OĞLU ÇIKTI

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)