Bolu'da çocukların kavgasına dahil olan annenin yaptığı, görenlerin kanını dondurdu.
Gerede ilçesinde seyir halinde olan G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinden geçtiği sırada arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'yi otomobiliyle ezdi.
GÖZ GÖRE GÖRE KÜÇÜK ÇOCUĞU EZDİ
Kadın göz göre göre çocuğun üstüne aracı sürerken S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu.
Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
KAVGA EDEN ÇOCUKLARDAN BİRİ OĞLU ÇIKTI
S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ
Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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