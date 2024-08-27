Bolu'da oğluyla kavga eden çocuğu ezdi: Tutuklandı Sokakta oğluyla kavga eden 12 yaşındaki bisikletli çocuğu otomobiliyle ezen kadın, bugün tutuklandı. Kan donduran olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, anneye tepkiler büyüyor.

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İHA

Bolu'nun Gerede ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi’nde G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi.

Bu anlarda S.E.Y. aracın altında kalırken, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu.

ARKADAŞI İMDADINA KOŞTU

Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı.

Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EV HAPSİ ALDI

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

TEPKİLER BÜYÜDÜ, TUTUKLANDI

Kan donduran görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken oğlunu korumak için başka bir çocuğun canına kasteden kadına tepkiler çığ gibi büyüdü. Mahkeme kadının cezasının ev hapsinden tutukluluğa çevrilmesine karar verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)