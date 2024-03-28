Bolu'da otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
İHA

Bolu'da Paşaköy Mahallesi’nde Eski İstanbul Caddesi’nde cadde üzerinde seyreden Ferhat Güney idaresindeki otomobil, Hakan Omuzlar yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Sürücü yaralandı

Meydana gelen kazada Hakan Omuzlar yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)