Bolu'da verandalı ahşap ev hayali kabusa döndü

İHA

Bolu’da 17 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan olayda, Gülten A., sosyal medyada ‘Satılık verandalı ahşap ev’ ilanı gördü.

Gülten A., bağlantı linkiyle ilanı veren Rahmi D. ile iletişime geçti.

150 BİN LİRA GÖNDERDİ

Evin değerini soran Gülten A., fiyatta anlaşarak Rahmi D.’ye 150 bin lira gönderdi.

2 gün içerisinde evin gönderileceğini söyleyen Rahmi D., sonrasında kayıplara karıştı.

Gülten A., bir süre ilanı veren kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak Rahmi D.’den şikayetçi oldu.

"TEKRAR İLANA BAKTIĞIMDA SİTEDE DURDUĞUNU GÖRÜNCE DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Görülen davaya mağdur Gülten A. ve avukatı katıldı. Sanık Rahmi D. duruşmaya katılmadı.

Mağdur olduğunu ifade eden Gülten A., şöyle konuştu:

Gördüğüm ilan üzerine Rahmi D.’yi aradım. Bir müddet konuştuk ve bana evin değerinin 150 bin lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine anlaşma sağladık ve evin ikin gün sonra gönderileceğini belirtti. Aradan birkaç gün geçti ama evim gelmedi. Tekrar ilana baktığımda sitede de durduğunu görünce dolandırıldığımı anladım. Sanıktan şikayetçiyim.

RAHMİ D. HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Öte yandan, duruşmaya katılmayan sanık Rahmi D.’nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Rahmi D. ifadesinde banka bilgilerini tanıdığı olan Bülent isimli şahsa verdiği dile getirdi.

Bülent isimli kişinin kredi çekmesine yardımcı olmak amacıyla bunu yaptığı ve dolandırıcılık olayının bu şahsın yaptığını söyledi.

Mahkeme heyeti duruşmaya katılmayıp mahkeme önünde savunma yapmayan sanık Rahmi D. hakkında yakalama kararı çıkarttı.