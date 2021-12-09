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    Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

    Gestaş firmasının yaptığı açıklamaya göre, bazı Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 09:57
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    Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

    Çanakkale Boğazı ve Adalar hattı üzerinde deniz ulaşımını sağlayan Gestaş'ın açıklamasına göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki kuvvetli fırtına sebebiyle bazı Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi.

    İPTAL EDİLEN SEFERLER

    Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

    SEFER YAPILACAK SAATLER

    Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 13.00'te, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00 ve 14.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 14.00'te seferler yapılacak.

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