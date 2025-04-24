Burdur'da ağabeyini öldüren şahıs: Çok pişmanım

İHA

Burdur'da kardeş cinayetinin sanıkları ilk kez hakim karşısına çıktı.

Biri tutuklu üç şüpheli, mahkemeye savunma verdi.

2024 yılının Şubat ayında, Halıcılar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan keçi ağılında hareketsiz şekilde bulunan Cihan K.'nın (44), olay yerinde gelen sağlık ekiplerince tüfekle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada baba Ahmet K. (80) ile maktulün kardeşlerinden Ferhat K.(27) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayeti işlediğini itiraf eden Ahmet K.(36) tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLERİN HEPSİ MAKTÜLÜN YAKIN AKRABASI

Daha sonra maktulün diğer kardeşi Doğan K.'de(34) gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede baba Ahmet K. hakkında takipsizlik kararı verilirken, kardeşler Doğan K. ve Ferhat K.'nin tutuksuz, Ahmet K.'nin ise tutuklu olarak "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Ağabeyleri Cihan K.'yi öldürdükleri iddiası ile yargılanan tutuklu sanık Ahmet K. ve tutuksuz sanıklar Doğan K. (34) ve Ferhat K.'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada sanıklar Ahmet K., Doğan K., Ferhat K. ve avukatları ile sanık ve maktulün babası Ahmet K. ile annesi Alime K. hazır bulundu.

İddia makamı duruşmada verdiği mütalaada tutuklu sanık Ahmet K. hakkında "beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve hakkında tahrik indirimi uygulanmamasını talep ederek tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz yargılanan diğer kardeşler Ferhat K. ve Doğan K. hakkında ise ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep etti.

"NE OLURSA OLSUN AĞABEYİMDİ, PİŞMANIM"

Duruşmada mütalaaya karşı söz verilen sanık Ahmet K.; " Pişmanım, sonucu ne olursa olsun o benim ağabeyimdi. Çok pişmanım." dedi. Diğer kardeşler Ferhat K. ve Doğan K. ise bu aşamada mütalaaya karşı bir diyeceklerinin olmadığını beyan etti.

"CİNSEL TACİZE UĞRADIĞI İÇİN MEŞRU MÜDAFAA HÜKMÜ UYGULANMALI"

Sanık Ahmet K.'nin avukatı mütalaayı kabul etmediklerini söylerken müvekkilinin bu suçu kendisine karşı sürekli hale gelen cinsel saldırıdan kurtulmak için yaptığını bu yüzden meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise haksız tahrik hükümlerinin en üst hadden uygulanmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan kardeşler Ferhat K. ve Doğan K. hakkında adli kontrol hükümlerinin devamına tutuklu yargılanan sanık Ahmet K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.