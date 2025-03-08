Burdur'da asansör boşluğuna düşüp öldü

DHA
Burdur'da Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde inşa halindeki apartmanda kendi yaptırdıkları binaya eşya götüren Sultan Ülkü, asansör boşluğuna düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri Ülkü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ülkü'nün cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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