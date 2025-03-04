İHA

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Metin K. tarafından iş yerlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Ramazan Tin olay yerinde, oğlu Muharrem Tin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlediği cinayetin ardından Korkuteli'ne geri kaçmak isterken Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edilen zanlı Metin K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba ile oğul, memleketleri Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

"30 BİN TL'LİK ALACAĞIM İÇİN GİTMİŞTİM"

Savcılıktaki ifadesinde cinayeti araba takası sonrası kalan 30 bin TL borç için işlediğini söyleyen Metin K., şu ifadeleri kullandı:

Olaydan yaklaşık 6 ay önce eşimin üzerine kayıtlı otomobili satmak için Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile 215 bin liraya anlaştık. İlk başta 160 bin TL ödediler. Kalan 45 bin TL'yi istediğimde bahaneyle ödemeyi geciktirdiler. Zor durumda olduğumu söyleyip, çocuklarımın kuru ekmek yediği fotoğrafı attım.



Bunun üzerine 5 bin TL gönderdiler. 10 gün sonra başka ödeme yapılmayınca 'Benim tanıdığım bazı kişiler var. Bunlar sokak çocuklarına sigara aldırarak aracına molotof atar, dükkanını yaktırırlar' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin TL daha gönderdiler.



Olaydan 15 gün önce Ramazan'a 'Ağabey her şeyden vazgeçtim, zaten kendimi öldüreceğim, neden yalnız gideyim' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin TL daha gönderip kalanını ağustos ayında ödeyeceğini söyledi.

"TENHALAŞMASINI BEKLEDİM"

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan sanık, şu sözlerle konuşmasına devam etti:

Ramazan Tin, '30 bin lirayı ağustos ayının sonuna kadar ödemezsem dükkanda vereyim paranı' dedi ama 2 Eylül'e kadar ödemedi. 3 Eylül'de çocuklarımın okul üniforması parasını ayarlayamadığım için eşimle sözlü tartışma yaşadım ve eşime 'Bugün parayı ayarlamaya çalışacağım' dedim.



Babamdan borç para istedim ama o da 'Param yok' dedi. Bunun üzerine yaşadığım maddi sıkıntı sonrası alacağımı istemek için Ramazan Tin'in iş yerine gittim. İş yerinin yakınında aracımı park edip tenhalaşmasını bekledim.

"POLİSE TESLİM OLACAKTIM"

Amacının öldürmek olmadığından bahseden Metin K. şöyle konuştu:

İş yeri tenhalaştığında arabadan tüfeği alarak indim. Tüfeği alma sebebim Ramazan ve oğlunu öldürmek değildi. Havaya ateş edip onları korkutabileceğimi düşündüm. İş yerine doğru yürüdüğüm sırada Ramazan ve oğluyla karşı karşıya geldim.



Ramazan sağına dönerek elini beline doğru götürdü. Bunu görünce bana zarar verebileceğini düşündüm. Ramazan'ın kafasını hedef alarak ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Kafasının yanından mermilerin geçip o korkuyu yaşamasını istedim ancak mermi Ramazan'ın kafasına isabet etti.



O an şoktaydım. Aracın diğer tarafına yönelip Muharrem'e ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra arabama binip Korkuteli'ne doğru yola çıktım. Ailem ile helalleşip polise teslim olacaktım.

HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Baba ve oğlu öldüren sanık Metin K. hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Metin K.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması, Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"SADECE KORKUTMAK İSTEMİŞTİM"

Mahkemede Sanık Metin K., maktul Ramazan Tin'in eşi müşteki Ayten Tin, kızları Duygu Tin ve maktul Muharrem Tin'in eşi Ülker Konar Tin ile taraf avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Mahkemede söz verilen sanık Metin K. savcılıktaki savunmasının geçerli olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Ömrümün son 20 senesinde kavgaya bile karışmadım. Her zaman iyilik yapan biriyim. Böyle bir olay başıma geldi. Kavga bile etmezken birini öldürdüm. Ramazan'ı korkutmak için ateş ettim başına isabet etti. Muharrem'i de o anın heyecanıyla arkamdan gelmesin diye vurdum. Olayda öldürme kastım yoktu, korkutmak istemiştim sadece.

"SAVUNMASINI KABUL ETMİYORUM"

Maktul Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin, olay anında kendisinin de olay yerinde olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Ben sanıktan şikayetçiyim. Biz eşimle akşam üzeri Denizli'den iş yerimize geldik. 1 saat oğullarımız ile oturduktan sonra eve gitmek için iş yerinden çıkıp aracımızın yanına geldiğimizde sanık, eşime ateş etti.



Ben olayı anlamadan Muharrem'e babana ne oldu diye sorduğumda ikinci bir ateş sesi duydum ve oğlum da sol tarafıma yığıldı. Bizim ona borcumuz yoktu. Biz ona satıştan sonra alacak verecek var mı diye sorduk o da yok dedi o şekilde helalleştik. Sanığın savunmasını kabul etmiyorum.

"BİZİM ONA HİÇBİR BORCUMUZ YOKTUR"

Maktul Ramazan Tin'in kızı Duygu Tin ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

Aracın noter satışında ben bizzat oradaydım. Metin K.'nin avucuna 200 bin TL para saydım. Normalde aracın satışı için 250 bin TL'ye anlaşmışlar ama yolda Gölhisar'a gelirken aracın kaputu açılmış ve ön cama hasar verdiği için babam orijinalliği bozuldu diyerek vazgeçmek istemiş daha sonra 200 bin TL ‘ye anlaşmışlar.



Noterden sonra hem sanığa hem babama alacak verecek var mı diye sordum, ikisi de yok dediler. Bir süre sonra ağabeyim araçtaki hasarı 30 bin TL'ye tamir ettirince hak geçmesin diye geri kalan 20 b TL'yi de parça parça benim hesabımdan Metin K.'ye gönderdim. Bizim ona hiçbir borcumuz yoktur.

MAHKEME ERTELENDİ

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ve beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, olayla ilgili tanıkların dinlenmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme çıkışı aileler karşı karşıya geldi.

TARAFLAR UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme sonrası adliye otoparkında karşı karşıya gelen taraf aileleri arasında kargaşa yaşandı.

Polislerin ve çevredekilerin araya girmesiyle taraflar uzaklaşarak bölgeden ayrıldı.