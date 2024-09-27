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Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Burdur-Fethiye kara yolunda iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.