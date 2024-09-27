Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İHA
Burdur-Fethiye kara yolunda Çendik köyü içerisinden anayola çıkan 78 yaşındaki Fettullah T. idaresindeki otomobil ile Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ali P. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Fettullah T., Ali P. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ali M.O., Turan F., Zeynep F., Emre C., Emine A. yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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