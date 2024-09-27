Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İHA

Burdur- kara yolunda Çendik köyü içerisinden anayola çıkan 78 yaşındaki Fettullah T. idaresindeki otomobil ile Karamanlı istikametinden istikametine seyir halinde olan Ali P. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Fettullah T., Ali P. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ali M.O., Turan F., Zeynep F., Emre C., Emine A. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör