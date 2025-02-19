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İHA

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde traktörüyle Ukrayna vatandaşı D.O.'ya ait tarlayı tesviye eden Şeref Deniz, yokuş aşağı kayıp devrilen aracın altında kaldı.

Tarla sahibinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 61 yaşındaki Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Deniz'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazaya tanık olan tarla sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kazadan önce tarlasının tesviye edilmesini kaydetmek için cep telefonu ile video çekmeye başlayan tarla sahibi D.O., "Sizinle bir video paylaşmak istiyorum" diyerek o an gerçekleşen kazayı tesadüfen kayıt altına aldı.

Kameraya yansıyan görüntülerde traktörün bir anda kayarak takla attığı, Şeref Deniz'in de traktörün camından yere düştüğü görülüyor.