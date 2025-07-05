Bursa yangınına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi’nde 2 Temmuz saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevlere havadan ve karadan, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edildi.

Kara ekiplerinin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Alevler 23 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

9 KİŞİYE GÖZALTI

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın’ın kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın, yangına neden olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden B.G., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı; H.A., M.D., Y.G., H.D., S.D., K.G. ve F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.