Bursa'da 2 gündür kayıp 13 yaşındaki kız bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Nisa G., önceki gün “ekmek almaya gidiyorum” diyerek evden çıktı ve geri dönmedi. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu hemen polise bildirdi.

KENT GENELİNDE ARAMA SEFERBERLİĞİ

İhbar sonrası Bursa Emniyeti, kayıp çocuk için şehir merkezinde kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Ekipler, gelen ihbarları değerlendirerek Nisa’nın bulunması için bölgede yoğun çalışma yürüttü.

NİSA SAĞ SALİM BULUNDU

Arama çalışmaları iki günün sonunda sonuç verdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nisa G.’yi sağ salim bularak işlemlerinin ardından ailesine teslim etti.

Kızlarına kavuşmanın sevincini yaşayan aile, çabalarından dolayı polis ekiplerine ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.