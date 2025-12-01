Abone ol: Google News

Bursa'da 2 gündür kayıp 13 yaşındaki kız bulundu

Bursa'da 2 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 15:19
Bursa'da 2 gündür kayıp 13 yaşındaki kız bulundu
  • Bursa'da kaybolan 13 yaşındaki Nisa G., polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
  • İhbar sonrası başlayan aramalar sonucunda, kız iki gün sonra sağ salim bulundu.
  • Aile, polis ekiplerine ve desteğini esirgemeyen vatandaşlara teşekkür etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Nisa G., önceki gün “ekmek almaya gidiyorum” diyerek evden çıktı ve geri dönmedi. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu hemen polise bildirdi.

KENT GENELİNDE ARAMA SEFERBERLİĞİ

İhbar sonrası Bursa Emniyeti, kayıp çocuk için şehir merkezinde kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Ekipler, gelen ihbarları değerlendirerek Nisa’nın bulunması için bölgede yoğun çalışma yürüttü.

NİSA SAĞ SALİM BULUNDU

Arama çalışmaları iki günün sonunda sonuç verdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nisa G.’yi sağ salim bularak işlemlerinin ardından ailesine teslim etti.

Kızlarına kavuşmanın sevincini yaşayan aile, çabalarından dolayı polis ekiplerine ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

