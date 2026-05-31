Belgrad Ormanı'nda trafik çilesi: Kontak kapattılar

Kurban Bayramı tatilinde sona gelinirken, vatandaşların dönüş yoğunluğu da devam ediyor.

İstanbul'da bulunan Belgrad Ormanı'na ise hem güzel havayı hem de bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar akın etti.

DÖNÜŞ YOLU ÇİLEYE DÖNDÜ

Dönüş yolunda ise mesire alanlarından çıkış yapamayan ve yoğunluk sebebiyle trafikte sıkışan vatandaşlar, duruma çözüm bulunamamasına "Rezillik" sözleriyle sitem etti.

Öte yandan yakınlarının arabayla gelmesini bekleyen vatandaşların, otopark çıkışına sandalye koyup yakınlarını bekledikleri görüldü.

"MİLLET ÇOK KÜÇÜK BİR ALANDA MAHSUR KALDI"

3 saattir ilerleyemediklerini söyleyen bir vatandaş, "Saat 19.10'dan beri burada bekliyoruz. Girerken 225 TL alıyorlar, Güvenlikler burada telefonla oynuyorlar. Gün boyu kontrol ya da güvenlik yok.

İlerisi kapatılmış, millet çok küçük bir alanda mahsur kaldı, ormanın iç kısımlarına da ilerleyemiyorsun. Gün içerisinde insan bir görevli gönderir, bir kontrol eder, bir bakar." diye konuştu.