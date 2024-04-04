Bursa’da 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

İHA
Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde seyir halinde olan 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şoförlerden biri ağır yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan şoförler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çekici kamyonu kaldırdı
Yol ortasında kalan hafriyat kamyonları, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis kazayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış