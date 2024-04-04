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Bursa’da 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Bursa’da 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlattı.