Lvbel C5 cephesi kıvırdı: Siyasi görüşle ilişkilendirilmesi doğru değil

Tartışmaların odağındaki konser...

Narkotik operasyonlarıyla bilinen ve 'Lvbel C5' sahne adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, İstanbul'da bir konser verdi.

HADSİZ SLOGANA EŞLİK ETTİ

"Hav hav" şarkısıyla ünlenen rapçi, konserindeki bir grup provokatörün "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına, "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek destek verdi.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan o anlara ilişkin video ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SİZİ DAHA ÇOK ZIPLATACAĞIZ

O anlara tepki gösteren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız." ifadelerini kullandı.

'LVBEL C5' CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Siyasetin gündemine oturan görüntülerin ardından tepkiler peş peşe gelirken 'Lvbel C5' tarafı, sessizliğini bozdu.

Tepkilerin odağındaki isim Lvbel C5, bağlı olduğu menajerlik ajansı aracılığıyla kamuoyuna yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, söz konusu ifadelerin seyircilerin bireysel inisiyatifiyle ortaya çıktığı belirtilerek sanatçının herhangi bir siyasi yönlendirme ya da ayrıştırıcı söylemle ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı.

"TEŞVİKİ YA DA DESTEĞİ BULUNMAMAKTADIR"

Menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konserde yer alan bazı seyirciler tarafından atılan sloganların, sanatçımız tarafından yönlendirildiği ve desteklendiği yönünde çeşitli yorumlar gündeme gelmiştir. Söz konusu ifadeler, konser anındaki bazı seyircilerin bireysel inisiyatifleriyle ortaya çıkmış olup, sanatçımızın bu söylemlerde herhangi bir yönlendirmesi, teşviki ya da desteği bulunmamaktadır."

Açıklamanın devamında, Lvbel C5’in kariyerini yalnızca müzik odağında sürdürdüğü ve "ayrıştırıcı bir dilin parçası olmayacağı" belirtti.