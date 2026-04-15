Gülistan Doku soruşturması: Yeni konuşmalar ortaya çıktı

Türkiye, Gülistan Doku dosyasının yeniden açılması ile gözünü Tunceli'ye çevirdi.

Dün bu kapsamda da kritik gelişmeler yaşandı.

5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin akabinde de yeni detaylar gündeme gelmeye başladı.

YENİ KONUŞMALAR DOSYADA

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Gülistan, son konuşmayı sevgilisi ile yapmış. Gülistan’ın kaybolmadan önce yabancı uyruklu sevgilisi Zeynal Abarakov ile yaptığı son WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi.

"KORKUYORUM"

Gülistan, sevgilisine “Korktuğunu” söylerken Abarakov, önce yurda gitmesini ya da “Küba Kafe’nin yanına geçmesini” söyledi.

İŞTE O KONUŞMA

Dosyaya giren o konuşma şöyle:

Gülistan Doku: Korkuyorum sadece.

Zeynal Abarakov: Yurda geç. Yoksa Küba'nın yanına.

Gülistan: Benden nefret ediyorsun.

Zeynal Abarakov: Ben çok seviyorum seni.

Gülistan: Konuşmuyorsun değil mi?

Zeynal Abarakov: Yurda geç. Yoksa Küba'nın yanına. Bunu yapmadın bu zamana kadar.

Gülistan: Zaman yok artık bizim için. Bitti zaman.

Zeynal Abarakov: Herkes arıyor. Seni soruyor. Neredesin? Kızım deli misin sen?