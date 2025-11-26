Bursa'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

- Bursa İnegöl'de 2 yaşındaki Veysel E., balkondan düşerek yaralandı.
- Annesinin yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun durumu inceleniyor.
- Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç olay...
Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokaktaki apartmanın 3. katında suriye uyruklu 2 yaşındaki Veysel E. balkonda oynarken tırmandığı duvardan boşluğa düştü.
6 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Annesi Eya E., imdadına yetişti.
Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.