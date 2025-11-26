Abone ol: Google News

Bursa'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki Veyse E., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 17:52
  • Bursa İnegöl'de 2 yaşındaki Veysel E., balkondan düşerek yaralandı.
  • Annesinin yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun durumu inceleniyor.
  • Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç olay...

Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokaktaki apartmanın 3. katında suriye uyruklu 2 yaşındaki Veysel E. balkonda oynarken tırmandığı duvardan boşluğa düştü.

6 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Annesi Eya E., imdadına yetişti.

Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

