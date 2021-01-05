Bursa'da 50 lira borcunu ödemek için çağırıp, silahla vurdu

Bursa'da 50 lira borcunu ödemek için çağırıp, silahla vurdu

Sokağa çıkma kısıtlamasında borcunu ödeyeceğini söylediği arkadaşını evine çağıran şüpheli, genci darbetti. Genç, kaçmaya çalıştığı sırada şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.

16 Aralık Çarşamba akşamı, Bursa'da bulunan Beyazıt Mahallesi Havuzlu Sokak'ta silah sesleri yükseldi.

Silah seslerinden önce iddiaya göre 22 yaşındaki R.G., 50 lira borcu olan 23 yaşındaki arkadaşı Berkan T.’yi parayı vereceğini söyleyerek Ozoğlu Sokak’taki evine davet etti.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLA YARALADI

Berkan T. geldikten sonra da ikili arasında tartışma çıktı. R.G.'nin darbettiği Berkan T., kaçmaya başladı. Peşinden koşan R.G. ise, sokak ortasında Berkan T.'yi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken Berkan T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa'da 50 lira borcunu ödemek için çağırıp, silahla vurdu ViDEO

SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntüde, Berkan T.’nin koşarak Havuzlu Sokak’a çıkması, şüpheli R.G.’nin peşinden koşması, R.G.’nin elindeki tabancayla Berkan T.’ye ateş etmesi, bacağından vurulan Berkan T.’nin yere görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan R.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.





































