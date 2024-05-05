Ankara'da amatör kadın balıkçı 1 metreden uzun turna balığı yakaladı Kızılcahamam'da barajda avlanan amatör kadın balıkçı, yakaladığı 1 metre 10 santim ve 13 kilo ağırlığındaki turna balığını, fotoğraf çektirdikten sonra tekrar suya bıraktı

AA

Ankara'da baraj gölünde hafta sonu balık tutmak için eşiyle birlikte yola çıkan amatör balıkçı Buse Kale, tuttuğu dev balıkla profesyonel balıkçıları kıskandıracak bir performansa imza attı.

Ankara'da yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Buse Kale, eşiyle beraber hafta sonu Kızılcahamam'daki Eğrekkaya Barajı'na balık tutmaya gitti.

Oltasına bir süre sonra büyük bir balık takılan ve balığı güçlükle bota çeken Buse Kale'nin eşi Buğrahan Kale de o anları fotoğrafladı.

Amatör balıkçının oltasına dev turna geldi

Kızılcahamam'daki bir barajda avlanan amatör kadın balıkçının oltasına 1 metre 10 santim uzunluğunda, 13 kilo ağırlığında turna takıldı.

Çift uzun yıllar amatör balıkçılık yapıyor

Buğrahan Kale, uzun yıllardır eşiyle amatör balıkçılık yaptıklarını, eşinin, 1 metre 10 santimetre ve 13 kilogram ağırlığında turna balığı tuttuğunu kaydetti.

"Şu ana bu kadar büyük bir balık yakalamadık"

Şu ana bu kadar büyük bir balık yakalamadıklarını ifade eden Kale, eşinin 30 yıllık profesyonel balıkçılara da taş çıkardığını söyledi.

"Çok keyifliydi"

Buse Kale de "Başardım. Çok heyecanlandım. Heyecandan neredeyse kamışı kırıyordum, çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

Balığı suya bıraktı"

Balığı yakaladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ve balıkla fotoğraf çektiren Buse Kale, daha sonra balığı tekrar suya bıraktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)