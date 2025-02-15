Bursa'da alkol alıp direksiyon başına geçti: 3 kişiye çarpıp kaçtı

İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte maça giden 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, maçtan sonra 2 arkadaşıyla birlikte eve dönmek için yola çıktı.

Otobüs durağı için, karşıya geçmek isteyen gençler, 300 metre ilerdeki üst geçide doğru emniyet şeridinden yürümeye başladı.

FELÇ GEÇİRDİ, ARABA KULLANMAYA DEVAM ETTİ

Bu sırada 1,5 ay önce felç geçiren ve direksiyon başında olmaması gereken sürücü Oktay Güleryüz, aracıyla vurduğu 3 genci metrelerce savurdu.

3 GENCİ EZİP KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan gençlerden 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ticari araçla çarptığı 3 lise öğrencisinden birinin ölmesine, diğerlerinin ağır yaralanmasına neden olan Oktay Güleryüz olay yerinden kaçtı.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ JANDARMA YAKALADI

Olayın ardından kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, sürücünün 59 yaşındaki Oktay Güleryüz olduğunu tespit etti.

Güleryüz'ü gözaltına alan ekiplerce yapılan kontrollerde sürücünün, 0,49 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışma neticesinde, sürücünün 1,5 ay önce beynine pıhtı attığı için kısmi felç geçirdiği öğrenilerek araç kullanmaya haiz kişi olmadığı ortaya çıktı.

"İLAÇLARDAN DOLAYI ALKOLLÜYÜM"

Öncesinde alkol almadığını iddia eden sürücü hakim karşısına çıkınca savunmasında şöyle konuştu:

Bursa'ya geldim. Yakıt aldıktan sonra yola çıktım. Bir süre sonra bilincimi kaybettim. Daha sonra bariyerlere çarptığımı zannedip durmadım. Ben zaten kısmi felç geçirdim. Bu yüzden fizik tedavi görüyorum. Alkollü çıkmamın sebebi ilaçlardan dolayı.

Eşi ise "Eşim Oktay Güleryüz ahtapot salatası yedi. Ahtapot salatasını kırmızı şarapta beklettikleri için alkollü çıktı" açıklamasını yaptı.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Beyhan'ın ailesi ise, sürücünün yalan söylediğini, HTS kayıtlarında kazadan sonra eşiyle konuştuğunu öne sürdü.

Güleryüz, işlemlerden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.