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İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde alkollü sürücülere geçit vermedi.

Denetim esnasında ekipleri gören Abdulbaki Ş., aracını yol kenarına park ederek denetimden kaçmayı denedi.

ARAÇTAN İNMEYİ REDDETTİ

Ekiplerin dikkati sonucu yakayı ele veren alkollü sürücü, bu sefer de araçtan inmek istemedi.

Trafik polislerinin 'Beyefendi araçtan aşağı iner misiniz?' demesi üzerine 'Ehliyetimi arıyorum' diye cevap veren Abdulbaki Ş., zaman kazanmaya çalıştı.

POLİSLERİ KAYDA ALMAYA BAŞLADI

Araçtan inmeyen alkollü sürücü, polis ekiplerinin aracın anahtarını istemesiyle beraber anahtarı cebine soktu.

Cep telefonuyla kayda giren sürücü, "Ben şu an sizi videoya çekiyorum" diye polisleri tehdit etti.

UZUN UĞRAŞLARIN ARDINDAN ALKOLMETREYİ ÜFLEDİ

Trafik polislerinin, "Basın mensupları çekim yapıyor zaten" diye cevap vermesiyle beraber kaydı kapatarak araçtan aşağı indi.

Basın mensubunun "Polise neden zorluk çıkardınız?" sorusuna da cevapsız kalan sürücü, alkolmetreyi üfledi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 9 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

0.99 promil alkollü çıkan Abdulbaki Ş.'ye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Ehliyetine 6 ay el konulan sürücünün aracı da otoparka çekildi.