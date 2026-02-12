Bursa'da alkollü ve ehliyetsiz yakalanan sürücüden ilginç savunma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde trafik uygulama noktasını fark eden alkollü ve ehliyetsiz sürücü, dikkat çekmemek için aracını yol kenarına park ederek uzaklaşmaya çalıştı.

Durumu fark eden trafik ekipleri, şahsı araç başında yakaladı.

HEM ALKOLLÜ HEM DE EHLİYETSİZ

Önce alkolmetreye üflemek istemeyen sürücünün, yapılan alkol kontrolünde 1.12 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu da belirlendi.

SÜRÜCÜDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Alkollü araç kullandığını inkar eden sürücü, "Kız arkadaşıma araç kullanmayı öğretiyordum." dedi.

CEZADAN KAÇAMADI

Polisin kamera kaydı olduğunu söylemesine rağmen böyle bir görüntünün olmadığına ısrar eden sürücüsü şahıs hakkında, "alkollü araç kullanmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından cezai işlem uygulandı.

POLİSLERE DİRENDİ

Polis ekiplerine direnen sürücü, "Beni araç kullanırken gördünüz mü?" diyerek kendisini savunmaya çalışsa da cezai işlemden kaçamadı.

Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.