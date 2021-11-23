Bursa'da Ayşenaz ve Gamze’den 2 gündür haber yok

İşe gittiklerini söyleyerek evlerinden ayrılan 16 yaşındaki iki kız, ailelerin ihbarıyla polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evlerinden işe gitmek için ayrılan Ayşenaz Arık (16), aynı mahallede oturan Gamze isimli arkadaşı ile buluşup dolaşmaya gitti.

İddiaya göre, iki arkadaş sosyal medya hesaplarından Kestel’de olduklarına dair bir hikaye paylaşımı yaptı.

İKİ GÜNDÜR ULAŞILAMIYOR

Bu paylaşımdan sonra telefonlarına ulaşılamayan genç kızlardan iki gün boyunca haber alınamadı. Aileler durumu polise bildirirken iki arkadaş polis tarafından her yerde aranmaya başlandı.

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"'YARIM SAAT SONRA EVE GELECEĞİM' DEDİ"

Ayşenaz Arık’ın babası Ceylan Arık, kızıyla hiçbir sorununun olmadığını söyleyerek, “Kızım dün öğlen saatlerinde işe gidiyorum diye evden çıktı. Ondan sonra akşam saat 22.30 civarı annesini aradı ve anne yarım saat sonra eve geleceğim dedi. Yarım saat sonra kızımın telefonu kapandı. Daha sonra kız kardeşi Kestel Güvercinlik Parkı’ndan story attığını görmüş. Bizde Kestel’de görüldüğünü öğrenince burada aramaya başladık. Meydanda tost yemişler, hatta bir abi Allah rızası için karınlarını doyurmuş. Biz kızımın Kestel’de olduğunu biliyoruz görenlerin duyanların polisle yada bizimle iletişime geçmesini istiyoruz.” dedi.

"YAVRUM YUVANA DÖN, HERKES PERİŞAN"

Kızına seslenen Ceylan Arık, "Yavrum dön yuvana. Biz perişan haldeyiz mahvolduk. Ağabeyin, Annen herkes perişan. Gel yavrum bizi seviyorsan ne olur dön yuvana. Allah aşkına dön.” diye konuştu.









