Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşam savaşı veriyor

AA & Ensonhaber

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 50 metre savruldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.