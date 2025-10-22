Abone ol: Google News

Bursa'da bebek bahçedeki ateşe düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bahçede yakılan ateşin üzerine düşen 1,5 yaşındaki Mahmud A. ağır yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 16:33
  • Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1,5 yaşındaki Mahmud A. bahçede yakılan ateşe düşerek ağır yaralandı.
  • Vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan bebek, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler bölgesindeki evin bahçesinde, korkunç bir olay meydana geldi.

Suriye uyruklu Amel A. ve Muhammed A. çiftinin çocukları Mahmud A., bahçede oyun oynadığı sırada, çöpler için yakılan ateşin üzerine düştü.

YANIKLAR OLUŞTU

Ailesinin İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdüğü bebeğin, vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen bebek, yanık ünitesinde tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

