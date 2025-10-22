Bursa'da bebek bahçedeki ateşe düştü

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1,5 yaşındaki Mahmud A. bahçede yakılan ateşe düşerek ağır yaralandı.
- Vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan bebek, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler bölgesindeki evin bahçesinde, korkunç bir olay meydana geldi.
Suriye uyruklu Amel A. ve Muhammed A. çiftinin çocukları Mahmud A., bahçede oyun oynadığı sırada, çöpler için yakılan ateşin üzerine düştü.
YANIKLAR OLUŞTU
Ailesinin İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdüğü bebeğin, vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLADI
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen bebek, yanık ünitesinde tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.