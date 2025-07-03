Bursa'da bıçak çektiği polis tarafından bacağından vurulmuştu: Tutuklandı

Bursa'nın Zafer Plaza yanında geçtiğimiz gece yaşanan olayda, iddiaya göre, alkol alan iki kişi mahallede yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti.

İkili, bu sırada başka bir şahısla tartışmaya başladı.

BIÇAKLA POLİSE SALDIRDI

İkili, kısa sürede kavgaya tutuştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kavga eden şahısları ayırmaya çalışırken, şahıslardan İshak B., cebinden çıkardığı bıçakla polise saldırdı.

SALDIRGAN TAVRINI SÜRDÜRÜNCE BACAĞINDAN VURULDU

Ekipler önce havaya uyarı ateşi açtı, ancak İshak B. saldırgan tavrını sürdürünce bacağından vurularak yere yatırıldı.

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahale etmek istedi.

Polis eşliğinde ambulansa alınan İshak B. ve Ömercan D., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin kavgaya tutuştuğu şahıs ise gözaltına alındı.

POLİSE SALDIRAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Olay anı cep telefonu kameralarına yansırken, gözaltına alınan şahıslardan İshak B. "Silahla Tehdit ve Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçundan çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.