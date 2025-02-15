Bursa'da bir genç kafasından vurulup aracıyla uçurumdan atıldı

İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, karşılaştığı Derviş A. ile alacak-verecek meselesiyle tartışmaya başladı.

İkili arasında başlayan tartışmada tansiyon artınca, Derviş A., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz'a ateş açtı.

BAŞINDAN VURUP UÇURUMDAN YUVARLADI

Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz'ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayı fark eden çevredekiler, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 SAATTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın ardından, 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Derviş A.'nın işlemleri devam ediyor.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.