Bursa'da boş baraka alevlere teslim oldu

İHA

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenlikızık Mahallesi’nde, gece saatlerinde boş bir barakada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu hızla 112 Acil Servis'e bildirdi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Kısa sürede müdahale edilen yangın, ekiplerin hızlı çalışması sayesinde büyümeden söndürüldü.

TAMAMEN KULLANILMAZ HALE GELDİ

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, baraka tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.