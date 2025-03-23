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Bursa'da tamire parası yetmeyince kendi aracını çaldı

Bursa'da tamire parası yetmeyince kendi aracını çaldı Bir şahıs, parası olmadığı için, tamirciye bıraktığı aracını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.