Bursa'da çaldıkları ayakkabıları montlarına sakladılar

DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Baykoca Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları’nda iki şüpheli, bir dairenin önündeki ayakkabıları çaldı.

APARTMAN SAKİNİYLE KARŞILAŞINCA KAÇTILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden biri ayakkabıyı alırken, o sırada asansörden inen apartman sakini ile karşılaşıyor.

HIRSIZLIK ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Bunun üzerine panikleyen hırsızlar hızla kaçarken, bir başka kamerada ise ayakkabıları montlarının içine sakladıkları anlar kaydedildi.

Şüpheliler, asansöre binip izlerini kaybettirirken, olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.