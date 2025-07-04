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Bursa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Mudanya ilçesinde bir anda ağaçlık alandan alevler yükselirken sahilde yüzen vatandaşlar gökyüzünü kaplayan dumanın ardından paniğe kapıldı. Yangın bir süre sonra ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İHA İHA
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını...

Yangın, öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda başladı.

VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI

Esence sahilinde denize girenler, ağaçlık alandan alevlerin yükseldiğini görünce panik yaşadı.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı.

EKİPLER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

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