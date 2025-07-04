Bursa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını...
Yangın, öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda başladı.
VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI
Esence sahilinde denize girenler, ağaçlık alandan alevlerin yükseldiğini görünce panik yaşadı.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı.
EKİPLER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangının kontrol altına alındığı bildirildi.