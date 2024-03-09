İHA
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.
İnegöl ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs kaldırımda yürüdüğü sırada mağazanın önündeki cansız mankeni fark etti.
Cansız mankeni kucaklayıp götürdü
Bunun üzerine şahıs, cansız mankeni inceleyerek sevmeye başladı.
Şüpheli adam, dakikalarca sevdiği cansız mankeni etrafı kolaçan ettikten sonra kucaklayıp götürdü.
O anlar kamerada
Kimliği belirsiz şahsın, o anları çevredeki işletmelere aile güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, işletme sahibi şikayetçi olmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış