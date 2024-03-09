Bursa'da dakikalarca sevdiği cansız mankeni kaçırdı Mağaza önünde gördüğü cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp götüren şahsın o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.

İnegöl ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs kaldırımda yürüdüğü sırada mağazanın önündeki cansız mankeni fark etti.

Cansız mankeni kucaklayıp götürdü

Bunun üzerine şahıs, cansız mankeni inceleyerek sevmeye başladı.

Şüpheli adam, dakikalarca sevdiği cansız mankeni etrafı kolaçan ettikten sonra kucaklayıp götürdü.

O anlar kamerada

Kimliği belirsiz şahsın, o anları çevredeki işletmelere aile güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, işletme sahibi şikayetçi olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)