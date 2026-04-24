Gaziantep'te CHP yönetimi, mehter gösterisine sırtını döndü: Özgür Özel'den açıklama geldi

Meclis'te siyasileri bir araya getiren oturum...

Dün gece Ankara bir hayli hareketliydi.

Ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bu anlamlı günde gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.

MECLİS'TE ÖZEL RESEPSİYON

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra birçok siyasi lider katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'E DİKKAT ÇEKEN SORU

Resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, dikkat çeken bir soru soruldu.

Özgür Özel'e, CHP Gaziantep İl Başkanı’nın “Mehtere tepki olarak çocuklara sırtımızı döndük.” açıklaması soruldu.

HEYETİ YALANLADI

Özel, bu açıklamaya rağmen CHP heyetinin sırtını dönmediğini iddia etti ve şöyle dedi;

"YANLIŞ ANLAŞILMIŞTIR"

"Mutlaka yanlış açıdan çekilmiştir, yanlış anlaşılmıştır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez."

NE OLMUŞTU

Dün kutlamalar sırasında sahne alan çocuk mehteran takımının performansı devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin gösteriyi izlemeyerek arkasını döndüğü görüldü.

Bu anlar tören alanında dikkat çekti.

CHP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, protestonun gerekçesini açıklayarak çocukların “saray kültürüne özendirilmesine karşı oldukları için” böyle bir tutum sergilediklerini ifade etmişti.