Eski sevgililer Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 pişti oldu

Son dönemin parlayan isimlerinden şarkıcı Semicenk, ‘Karışık Kaset 2’ albümünün lansmanını, önceki akşam Volkswagen Arena’da gerçekleştirdi. Dev lansmana ünlü isimler akın etti. Konsere gelenler arasında yıllar önce aşk yaşayan Blok3 ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da pişti oldu.

Aktaş, geçtiğimiz yıllarda Blok3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın ile ilişki yaşamıştı. İlişkileri doludizgin devam eden ikili, ani ayrıklarıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

YILLAR SONRA AYNI YERDE

Eski sevgililer Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 yıllar sonra konserde karşılaştı. İkili adeta köşe kapmaca oynarken konu hakkında da sessiz kalmayı tercih ettiler.

"BEKARLIK SULTANLIK"

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatıyla ilgili “Hayatımda kimse yok, mutluyum. Bekarlık sultanlıktır.” diye konuştu.