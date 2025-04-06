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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evi gözüne kestiren hırsız, kapıyı girerek içeri girdiği daireden 40 bin TL ile altın yüzüğü çalıp kaçtı.

Azılı hırsız tam 6 gün sonra tekrar ortaya çıkarak Yenişehir Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katına girdi ve yanında getirdiği halatı balkon demirlerine bağlayadı.

HALATLA İNDİĞİ EVİ SOYDU

Halatı bayram tatili için şehir dışında olduğu öğrenilen ailenin 4’üncü kattaki dairesinin balkonuna sarkıtan şüpheli, halata tutunarak indiği daireden balkon kapısının kilidini kırıp 10 bin TL çaldı ve aynı halata tutunarak yukarı çıkıp kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin, hırsızlık yaptığı evlerin bulunduğu sokaklara kamyonetle geldiği, boş bir arsada kıyafetlerini değiştirdiği ve koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

50 KAMERA KAYDI SONRASI KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Her iki ailenin ihbarıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, evlere giren şüpheli ile ona yardım eden kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, 50 güvenlik kamerasının görüntüsünü izleyerek şüphelilerin, Suriye uyruklu Mohamad O. (48) ile damadı Abdullah H. (26) olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerine düzenlenen baskınla yakalanan şüphelilerden Mohamad O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kendisine yardım eden damadı Abdullah H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.